MotoGp notte fonda Yamaha | niente nuovo motore nei prossimi Gp

Nella notte di Bologna, Yamaha annuncia che nei prossimi Gran Premi non presenterà un nuovo motore. La casa giapponese si trova in difficoltà con il progetto V4, che ancora affronta problemi tipici di una fase di sviluppo. Nonostante le sfide, i tre diapason continuano a lavorare sull’evoluzione del motore da 1000 cc, anche se dal 2027 si passerà agli 850 cc.

Bologna, 9 marzo 2026 – Una Yamaha in piena crisi. Il nuovo progetto V4 vive i classici problemi di gioventù, ma i tre diapason non possono fermarsi nell'evoluzione del motore mille nonostante si stia per passare, dal 2027, ai motori 850cc. Una marca di rango, storica e di successo come Yamaha, non può cestinare una stagione per concentrarsi su quella successiva, soprattutto alla luce del divario che la separa dalle rivali. Fabio Quartararo è riuscito a entrare in zona punti per il rotto della cuffia in Thailandia, e solo grazie a qualche ritiro davanti, ma il distacco da Marco Bezzecchi, il vincitore, è stato di ben 31 secondi in 26 giri, ovvero con un passo al giro di un secondo superiore.

