Morto Corey Parker l’attore di Will & Grace aveva 60 anni

L'attore statunitense Corey Parker, noto per aver recitato in 'Will & Grace' e nel film horror 'Venerdì 13: il terrore continua', è deceduto giovedì 5 marzo a Memphis, nel Tennessee. Aveva 60 anni ed era stato affetto da una malattia, combattendo contro il cancro. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

(Adnkronos) – L'attore statunitense Corey Parker, noto per le sue apparizioni nella serie tv 'Will & Grace' e per il ruolo nel film horror 'Venerdì 13: il terrore continua', è morto giovedì 5 marzo a Memphis, nello stato americano del Tennessee, dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla famiglia al sito di spettacolo Tmz. In una dichiarazione diffusa tramite BGB Studio, la sorella Noelle Parker ha ricordato l’attore con parole di affetto: "Credo che abbia lasciato questo mondo leggero, in pace e circondato dall’amore". Nel messaggio ha sottolineato anche la lunga amicizia e collaborazione artistica che li legava da decenni, celebrandone "il talento incredibile, la passione per il lavoro e la dedizione all’insegnamento". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

