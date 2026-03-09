Morti sul lavoro a Genova operaio perde la vita sotto una pressa

A Genova un operaio è morto schiacciato da una pressa durante il lavoro, mentre un altro è rimasto ferito gravemente nel Torinese. L’incidente è avvenuto in un'azienda della zona e sono intervenuti i soccorritori. La vittima, un uomo di circa 50 anni, è stato trovato senza vita sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Schiacciato da una pressa muore un operaio a Genova. Un altro ferito gravemente nel Torinese. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. Incidente sul lavoro a Genova: operaio muore schiacciato da una pressa a BolzanetoUn nuovo incidente mortale sul lavoro scuote Genova e riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.