Morte Khamenei | Mojtaba sale al potere sotto minacce USA

La guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è morto all’età di 86 anni dopo essere stato colpito da un attacco con numerose bombe sferrato da una coalizione tra Stati Uniti e Israele contro il suo bunker. In seguito alla sua scomparsa, Mojtaba è salito al potere, affrontando minacce provenienti dagli Stati Uniti.

La guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è deceduto a 86 anni in seguito a un attacco con decine di bombe lanciato da una coalizione tra Stati Uniti e Israele contro il suo bunker. Al comando della Islamica subentra immediatamente Mojtaba Khamenei, il figlio di 56 anni, nato nel 1969 a Mashhad. Mentre la nuova leadership assume il potere, l’amministrazione americana guidata da Donald Trump ha già lanciato minacce esplicite: senza la sua approvazione, il nuovo leader non reggerà a lungo. L’ascesa di Mojtaba segna una rottura con i principi della Rivoluzione del 1979, che aveva abolito la monarchia ereditaria per instaurare una teocrazia basata sulla scelta dei religiosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

