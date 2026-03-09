Monza si ferma | corteo transfemminista per scuole sicure

Lunedì 9 marzo 2026 alle 18:00, nel centro di Monza, si svolgerà un corteo trasfemminista organizzato da diversi gruppi locali. La manifestazione partirà da piazza Castello, coinvolgendo cittadini e attivisti che chiedono scuole più sicure. La mobilitazione ha già attirato l’attenzione della comunità, che si prepara a partecipare per manifestare il proprio sostegno.

Il centro di Monza si prepara a fermarsi per accogliere una grande mobilitazione che vede scendere in piazza Castello, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18:00, un corteo trasfemminista organizzato da vari collettivi locali. L’iniziativa, parte di un coordinamento nazionale, punta a denunciare l’inefficacia della giustizia attuale e a chiedere scuole sicure con educazione al consenso e figure di supporto psicologico per le persone trans e non binarie. La manifestazione non è isolata ma inserita in un contesto più ampio di lotta contro l’oppressione machista e imperialista, estendendo la solidarietà verso situazioni critiche come quelle in Palestina, Rojava e Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

