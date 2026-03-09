Monza-Palermo la decisione dell' Osservatorio | sì alla trasferta dei tifosi in possesso della fidelity card

L'Osservatorio ha approvato la presenza dei tifosi del Palermo in trasferta a Monza, a condizione che siano in possesso della fidelity card del club. La decisione riguarda esclusivamente coloro che hanno già ottenuto questa tessera, consentendo loro di seguire la squadra in trasferta. La scelta limita la partecipazione ai sostenitori con la fidelity card, escludendo altri spettatori.

Sì alla trasferta di Monza per i tifosi rosanero, ma solo per chi è in possesso della fidelity card del Palermo. Lo ha deciso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, in una nota pubblicata oggi si legge infatti che la vendita dei tagliandi “per i residenti nella Regione Sicilia è esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Palermo Fc“. I tifosi rosanero residenti in Sicilia che hanno acquistato il biglietto senza essere in possesso della Siamoaquile Card potranno ovviare procedendo all’acquisto della tessera sul sito del Palermo. Molti tifosi che hanno acquistato il biglietto sono quindi in attesa di nuove disposizioni da parte del Monza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

