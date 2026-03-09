Monti a 58 punti | 22 gare senza perdere il titolo è a portata di mano

Nella terza categoria del calcio toscano, il pareggio tra Spartak Apuane e Monti ha mantenuto la squadra in vetta alla classifica. La squadra ha raggiunto 58 punti e non ha mai perso in 22 incontri, consolidando così la sua posizione di favorita per la conquista del titolo. La prossima partita potrebbe essere decisiva per definire il campionato.

Nella terza categoria del calcio toscano, il pareggio tra Spartak Apuane e Monti ha confermato la capolista come favorita al titolo. Con sei punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine, la squadra guidata da Tommy Balloni mantiene un'imbattibilità che dura da ventidue incontri consecutivi. La sfida disputata sul campo degli apuani si è conclusa con un risultato in parità che non ha scalfito le ambizioni dei valtaresi. Il gol iniziale realizzato da De Gubernatis per gli ospiti era stato immediatamente neutralizzato dal tiro da fuori area di Baldi Galleni. La partita, seguita da un pubblico numeroso e da importanti rappresentanti istituzionali, ha entrambe le squadre cercare il vantaggio decisivo senza riuscirci.