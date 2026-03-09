Montevarchi confronto sulle donne nei regimi totalitari | testimonianze e dialogo con gli studenti

Sabato mattina nel Palazzo del Podestà di Montevarchi si è tenuto un incontro dedicato alle esperienze delle donne sotto regimi totalitari e in situazioni di conflitto. L’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, ha visto la partecipazione di testimoni e studenti, che hanno ascoltato testimonianze e partecipato a un dialogo pubblico. L’iniziativa ha coinvolto diverse voci sulla storia recente.

Arezzo, 09 marzo 2026 – Si è svolto sabato mattina nel Palazzo del Podestà di Montevarchi l'incontro dal titolo "Donne nei regimi totalitari e nelle situazioni di conflitto", promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo. Un momento di riflessione e confronto dedicato alla condizione femminile nei contesti segnati da repressione politica, limitazioni dei diritti e guerre. Ad aprire l'incontro è stata l'assessore Cristina Bucciarelli, che ha ricordato come il filo conduttore della mattinata fosse proprio il ruolo e la condizione delle donne nei regimi totalitari e nelle situazioni di conflitto. Tre le relatrici...