Montepagano | 54 edizioni 3 giorni di vino e turismo

A Montepagano, nel cuore di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la presentazione della 54ª edizione della Mostra dei Vini. L’evento si svolge nella storica Sala Eventi La Nostra Magione e dura tre giorni, dedicati a vino e turismo. La manifestazione coinvolge produttori locali e visitatori interessati a scoprire le eccellenze della regione. La mostra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale e gastronomico del territorio.

Nel cuore di Roseto degli Abruzzi, nella storica Sala Eventi La Nostra Magione, è stata ufficialmente lanciata la 54ª edizione della Mostra dei Vini di Montepagano. L'evento, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto 2026 nel borgo di Montepagano, promette di trasformare il periodo estivo in un momento cruciale per il turismo locale e la valorizzazione delle produzioni vinicole del territorio. La presentazione ha coinvolto l'intera amministrazione comunale, con il Sindaco Mario Nugnes e l'Assessore Annalisa D'Elpidio che hanno sottolineato come questa manifestazione sia ormai un volano strategico per l'economia della città. L'appuntamento non è una semplice celebrazione enogastronomica, ma rappresenta un nodo centrale nella rete turistica dell'Abruzzo costiero.