Montemesola appello pubblico delle opposizioni sul futuro del paese | incontro in Comune l’11 marzo

I consiglieri comunali di opposizione di Montemesola hanno annunciato un appello pubblico sul futuro del paese e hanno programmato un incontro in Comune per l’11 marzo. L’obiettivo è discutere le questioni principali che riguardano la comunità e coinvolgere i cittadini nelle decisioni amministrative. La convocazione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, invitando tutti a partecipare.

Tarantini Time Quotidiano I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Montemesola hanno promosso nelle scorse settimane l'appello pubblico "Salviamo Montemesola", un documento con cui si richiama l'attenzione della comunità sulle condizioni sociali, economiche e demografiche del paese e sulla necessità di avviare una riflessione collettiva sul suo futuro. All'iniziativa, così come reso noto dai promotori, hanno già aderito partiti politici, associazioni e numerosi cittadini, "segnale di una sensibilità diffusa rispetto ai temi sollevati nel documento" e della volontà di aprire un confronto pubblico sulle prospettive della comunità.... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, appello pubblico delle opposizioni sul futuro del paese: incontro in Comune l'11 marzo