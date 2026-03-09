Monte Saresano trivellazioni per iniettare cemento

A Tavernola Bergamasca e Parzanica, sul Monte Saresano, sono in corso lavori di trivellazione per l’iniezione di cemento, finalizzati alla messa in sicurezza dell’area. Si conclude un primo fase di interventi e ne inizia un’altra, con operazioni che coinvolgono il territorio e le strutture della zona. I lavori sono stati avviati recentemente e proseguiranno nelle prossime settimane.

TAVERNOLA (Bergamo) Si chiude un primo importante capitolo e se ne apre un secondo per la messa in sicurezza del Monte Saresano, l'area a cavallo tra Tavernola Bergamasca e Parzanica. Dopo i primi interventi, il progetto di mitigazione del rischio ha superato il giro di boa. A dare l'annuncio è stato il presidente dell'Autorità di bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro di Sarnico Alessio Rinaldi. Il presidente, che è sindaco di Marone, ha confermato come i lavori siano nei tempi del cronoprogramma stabilito. Ora, con l'avvio della "fase due", si punta a chiudere definitivamente il cantiere entro la fine del 2026. Gli operai del raggruppamento temporaneo d'impresa Tmg e l'impresa scalvina Duci sono operativi 24 ore al giorno in un ambiente certamente non facile e logisticamente complesso, caratterizzato da forti pendenze.