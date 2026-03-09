Monte Marcone | esperti discutono la riforma giustizia

Giovedì 12 marzo alle ore 17 nella sala polivalente di Monte Marcone, frazione di Atessa, si svolgerà un incontro pubblico con esperti che analizzeranno la riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Sono previsti interventi e discussioni aperte al pubblico per approfondire i contenuti e le implicazioni del tema.

Un incontro pubblico si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17 nella sala polivalente di Monte Marcone, frazione del comune di Atessa, per discutere la riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'iniziativa è promossa dal comitato SìRiforma, un gruppo di cittadini che sostiene il voto favorevole per rafforzare l'efficienza delle istituzioni. La manifestazione vedrà la partecipazione di tre esperti: Gennaro Varone, sostituto procuratore di Pescara; Massimo Galasso, presidente della Camera penale di Pescara; e Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Associazione nazionale avvocati. L'appuntamento si colloca nel cuore degli Appennini abruzzesi, dove la vita sociale ruota attorno a eventi come questo, capaci di riattivare il dibattito civico in un territorio spesso segnato dallo spopolamento.