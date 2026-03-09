Monreale torna la vecchia viabilità in centro | previste altre modifiche

A Monreale la viabilità nel centro storico torna alle condizioni precedenti con l’introduzione di alcune modifiche. Il Comune ha annunciato un piano di interventi che riguardano il traffico e le strade della zona centrale. Le nuove disposizioni sono state adottate per gestire meglio i cantieri ancora aperti e facilitare gli spostamenti dei residenti e dei visitatori. Le modifiche entreranno in vigore a breve.

Monreale – Nuova rivoluzione del traffico a Monreale: il Comune ha varato un massiccio piano di modifica della viabilità del centro storico per far fronte ai numerosi cantieri aperti tra PNRR e nuove infrastrutture. L’ordinanza dirigenziale n. 60, firmata lo scorso 6 marzo, ridisegna i flussi veicolari di arterie cruciali come via Roma e via Cappuccini fino a nuovo ordine. Il provvedimento si è reso indispensabile a causa della sovrapposizione di diversi interventi strategici. Da un lato pesano i lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita tra il parcheggio comunale e via Torres, che hanno imposto la chiusura della rampa d’accesso da via Cappuccini. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, torna la vecchia viabilità in centro: previste altre modifiche Articoli correlati A14 Bologna-Taranto, ispezioni e manutenzioni: previste modifiche alla viabilitàPreviste modifiche alla viabilità lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Leggi anche: Podismo, trofeo ‘Otto Comuni’: previste alcune modifiche alla viabilità