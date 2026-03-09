Monossido di carbonio | donna di 55 anni trovata morta a Coazze

Lunedì 9 marzo 2026, alle 08:05, a Coazze, nella borgata Carrà, una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. La polizia è intervenuta sul posto e ha confermato che la causa della morte sarebbe legata a un episodio di intossicazione da monossido di carbonio. Non sono stati riferiti altri dettagli sul contesto o sulle circostanze.

Nel silenzio della borgata Carrà a Coazze, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 08:05, la vita di una donna italiana di 55 anni si è spenta in modo improvviso all’interno della propria abitazione. I soccorsi del 118 Azienda Zero hanno raggiunto il luogo del decesso constatando l’irreversibilità dell’accaduto, mentre i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Giaveno hanno avviato immediatamente le indagini per identificare la causa precisa. Le prime valutazioni indicano che la morte sarebbe stata provocata da un’intossicazione acuta dovuta a esalazioni di monossido di carbonio. L’evento ha mobilitato diverse forze speciali, tra cui il nucleo contro il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico del comando provinciale, impegnati nell’esecuzione di controlli approfonditi sulle possibili fonti della perdita di gas. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monossido di carbonio: donna di 55 anni trovata morta a Coazze Articoli correlati Donna trovata morta in casa a Coazze, probabilmente uccisa da esalazioni di monossido di carbonioUn'italiana di 55 anni è stata trovata morta in casa nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in borgata Carrà a Coazze. Torino, 50enne trovata senza vita: ipotesi monossido di carbonio(Adnkronos) – Potrebbe essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anniritrovata oggi priva di... Una selezione di notizie su Monossido di carbonio donna di 55 anni... Temi più discussi: Recco: sospetto caso di intossicazione da monossido di carbonio; Uomo trovato senza vita in casa: si teme una fuga di monossido di carbonio. L'allarme lanciato dalla figlia dell'82enne; Donna di 83 anni muore in casa a Gallicano: esclusa l’ipotesi del monossido di carbonio; Quiliano, pensionata di 90 anni in ospedale per intossicazione da monossido. Coazze: donna di 55 anni trovata morta in casa, uccisa dal monossido di carbonioArticolo: Cortandone: muore un uomo per intossicazione da monossido di carbonio, tre persone in ospedale Articolo: Si accorgono dell’intossicazione da monossido e chiamano i soccorsi, due persone in s ... quotidianopiemontese.it Donna di 55 anni trovata morta in casa a Coazze: sospetto monossido di carbonioTrovata senza vita nella sua abitazione in borgata Carrà 2. I vicini hanno dato l’allarme ma i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso ... msn.com Se i bambini fossero morti per avvelenamento da funghi o esalazioni da monossido di carbonio oppure incendio, cosa si sarebbe detto contro le istituzioni che, pur conoscendo la situazione in cui vivevano, non erano intervenute preventivamente E quando - x.com Sulle tre vittime originarie di Fiume nessun segno di violenza: tra le cause plausibili l’intossicazione da monossido di carbonio o gas domestico della bombola per cucinare. - facebook.com facebook