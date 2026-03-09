Mondiali 2026 a rischio a Boston | braccio di ferro sui costi di sicurezza a Foxborough Cosa sta accadendo

A pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, a Boston si intensificano le tensioni legate ai costi di sicurezza a Foxborough. Le autorità locali e gli organizzatori stanno discutendo su come gestire le spese, con alcune voci che indicano possibili ostacoli alla realizzazione dell’evento. La questione riguarda principalmente le risorse necessarie per garantire la sicurezza durante le partite e le manifestazioni correlate.

