Mondiali 2026 | 7,8 milioni bloccano 7 partite a Boston

A Boston, sette partite dei Mondiali di calcio del 2026 sono state bloccate a causa di una controversia tra il comune di Foxborough e gli organizzatori locali. La questione riguarda il rilascio della licenza necessaria per lo svolgimento degli eventi, e al momento non si è ancora trovata una soluzione che consenta di procedere con la programmazione delle partite.

Il Mondiale di calcio del 2026 si trova a rischio di subire un blocco organizzativo nell’area di Boston, dove lo scontro tra il comune di Foxborough e gli organizzatori locali blocca la licenza necessaria per ospitare sette partite. Con meno di tre mesi alla data d’inizio del torneo, la città di circa 19.000 abitanti minaccia di negare l’autorizzazione se non verranno chiariti i costi di sicurezza stimati in 7,8 milioni di dollari. La questione centrale ruota attorno all’onere finanziario che potrebbe ricadere sui contribuenti locali, un peso che il bilancio cittadino non sembra poter sostenere senza garanzie anticipate. Mentre il comitato... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: 7,8 milioni bloccano 7 partite a Boston Articoli correlati Perché le partite di Inghilterra e Scozia ai Mondiali del 2026 potrebbero non andare avanti come previsto a causa di un deficit di budget di 6 milioni di sterlineLa Coppa del Mondo del 2026 si avvicina rapidamente e, con Donald Trump a capo degli Stati Uniti, il torneo non si sarebbe mai concluso senza uno o... Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultatiDouglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo:... Approfondimenti e contenuti su Mondiali 2026 7 8 milioni bloccano 7... Temi più discussi: Irlanda del Nord, in che campionato giocano gli avversari dell'Italia?; Giornata Mondiale dell'Obesità: in Italia l'11,8 per cento della p; Giornata mondiale udito, ne soffrono in 7 milioni, il 40% usa protesi acustiche; Christie’s domina la major week londinese: £197 milioni e record mondiale per Henry Moore. Giornata mondiale dell'udito, milioni di italiani a rischio esclusione socialeMilioni di italiani rischiano l'esclusione sociale a causa di problemi uditivi. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo convivono con una perdita dell'u ... ansa.it Giornata mondiale contro il cancro, a Roma focus sul ruolo del caregiver familiare: sono 8,5 milioni in ItaliaIn Italia si stimano circa da 7 a 8,5 milioni di caregiver familiari, che assistono un proprio caro non autosufficiente o affetto da patologie croniche, in gran parte oncologiche. Parliamo di oltre il ... roma.corriere.it Mondiali 2026, l’Iraq chiede il rinvio del suo playoff: “Difficile portare i calciatori in Messico” x.com Dopo aver scalato le classifiche mondiali e averci fatto emozionare con “Ordinary”, Alex Warren torna finalmente con un nuovo singolo - facebook.com facebook