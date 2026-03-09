Monaco | A Sinner non viene facile cambiare rotazione alla palla Cobolli fatica se scende di intensità

Nella puntata di Tennis Mania, trasmissione su YouTube di OA Sport, i commentatori Puppo, Ambesi e Monaco hanno analizzato il Masters 1000 di Indian Wells. Hanno commentato le difficoltà di Sinner nel cambiare rotazione alla palla e le fatiche di Cobolli quando scende di intensità, concentrandosi sui tabelloni e sulle chance di Jasmine Paolini e Jannik Sinner.

Nuova puntata di Tennis Mania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. Puppo, Ambesi e Monaco hanno fatto il punto della situazione attuale del Masters 1000 di Indian Wells, soffermandosi sui tabelloni e sulle possibili chance di Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha così commentato i temi attuali. Sulla partita della Paolini: “I picchi sono stati molto buoni. Superate le difficoltà dei primi set nel terzo è venuta fuori molto bene. Sono curioso di vederla nel prossimo turno. Vincendo quel match potrebbe arrivare in semifinale con questo tabellone. Il livello poi si alzerebbe molto di più con Sabalenka”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “A Sinner non viene facile cambiare rotazione alla palla. Cobolli fatica se scende di intensità” Articoli correlati Monaco riflette: “Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare, potrebbe cambiare guida tecnica”Il mondo del tennis sta per iniziare un momento importantissimo della stagione, dato che stanno per prendere il via i tornei Masters 1000 di Indian... Monaco: “Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno male”Il Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) sta ufficialmente per prendere il via. Altri aggiornamenti su Monaco A Sinner non viene facile... Temi più discussi: Monaco: Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno male; Il piano di Sinner per sconfiggere il sole della California; Monaco riflette: Se Sinner vedesse di non riuscire a migliorare, potrebbe cambiare guida tecnica; Jannik Sinner aggiunge un'altra auto alla collezione: stavolta non è un'Audi. Monaco a Sinner: Non snaturare la tua essenzaSecondo Monaco, a Doha Sinner ha cercato di introdurre variazioni nel suo gioco, in particolare per quanto riguarda le altezze della palla e il ritmo degli scambi. Questa strategia, tuttavia, sembra ... it.blastingnews.com Monaco: Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno maleIl Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) sta ufficialmente per prendere il via. Il torneo californiano, come tradizione apre il Sunshine Double che ... oasport.it Atalanta-Bayern Monaco, Pasalic: "Daremo tutto per fare un'altra impresa" #SkySport #SkyUCL x.com #Tg2000 - #PapaLeone, 28 marzo nel Principato di #Monaco. Primo Pontefice #9marzo #Tv2000 #LeoneXIV #Papa #Pope #Vaticano #Chiesa #viaggioapostolico - facebook.com facebook