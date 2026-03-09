Momento d’oro per Javier Martinez | diventa il volto di una campagna di moda

Javier Martinez, noto per aver partecipato al Grande Fratello, è ora protagonista di una nuova campagna di moda. La sua presenza ha attirato l’attenzione di diverse aziende del settore. La sua popolarità derivata dalla partecipazione al reality show ha portato alla sua scelta come volto pubblicitario. La campagna pubblicitaria è stata recentemente lanciata e ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello dove ha ottenuto una grande popolarità. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy è finito al centro dell'attenzione in questo ultimo momento. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, il 31enne diventerà il volto di una campagna di moda di un noto brand italiano. Javier Martinez ha deciso di provare a mettersi in gioco come modello dopo l'esperienza in televisione e il ritorno alla pallavolo. In un video pubblicato su X si vede il compagno di Helena Prestes vestito con un completo elegante mentre scatta alcune foto su di un set fotografico.