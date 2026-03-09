La fisica nucleare ha recentemente osservato un'anomalia legata al molibdeno-84, un isotopo che si comporta in modo inaspettato rispetto alle teorie sulla stabilità atomica. L’evento ha sollevato interrogativi tra gli scienziati, poiché questa scoperta contrasta con le aspettative basate sui modelli attuali. La ricerca continua a monitorare questa anomalia per comprendere meglio le sue implicazioni.

La fisica nucleare ha appena registrato un’osservazione che mette in discussione i principi fondamentali della stabilità atomica. Un team internazionale ha identificato una struttura anomala nel molibdeno-84, un nucleo simmetrico che sfugge alle previsioni dei modelli tradizionali. Questa scoperta, pubblicata il 9 marzo 2026, rivela come le regole note per la stabilità nucleare possano essere violate anche in nuclei con uguale numero di protoni e neutroni, non solo nelle regioni ricche di neutroni. L’analisi si basa su dati sperimentali ottenuti accelerando fasci di ioni e misurando l’emissione gamma tramite array ad alta risoluzione. Il paradosso del nucleo simmetrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Molibdeno-84: un'anomalia che sfida le regole nucleari

