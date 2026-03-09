La televisione di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente l’ascesa di Mojtaba Khamenei al ruolo di nuova Guida suprema. La notizia riguarda un passaggio di leadership nel regime iraniano, senza ulteriori commenti o analisi. Mojtaba Khamenei assume così una posizione di grande rilievo nel quadro politico del paese. La comunicazione è stata trasmessa tramite i canali ufficiali dello Stato.

La televisione di Stato iraniana ha comunicato ufficialmente l’ascesa di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema. Si tratta del figlio prediletto dell’ayatollah Ali, il cui nome appare al centro di una transizione di potere che vede emergere la figura più influente del regime. L’annuncio arriva in un momento delicato per Teheran, dove le tensioni interne si stanno intensificando. Questa nomina non è un semplice cambio di comando, ma segna un allineamento definitivo con l’ala più dura dei Pasdaran e degli apparati di sicurezza. La scelta indica una direzione chiara verso il controllo interno e la repressione, lasciando da parte qualsiasi apertura riformista o diplomatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mojtaba Khamenei: la nomina che sigilla il regime iraniano

Per dimostrare che il regime è vivo, si cerca l’erede di Khamenei. Chi storce il naso per MojtabaAli Khamenei è morto, ma la Repubblica islamica è viva, insieme ai suoi riti, alle sue parole d’ordine, alla sua missione.

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliare

Contenuti utili per approfondire Mojtaba Khamenei.

Temi più discussi: Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’Iran; Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra, nessuna conferma sul figlio Mojtaba; L'era Khamenei si dilata: rinviati funerali e successione.

C’è la fumata bianca per Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell’Iran. Trump: Non durerà a lungo, senza la nostra approvazioneIl voto è stato espresso, manca solo l'annuncio ufficiale. Il nome di Khamenei continuerà a esistere, ha dichiarato l’ayatollah Eshkevari, membro del consiglio ... dire.it

Guerra Iran, Mojtaba Khamenei eletto nuova Guida suprema. Trump: «Senza la nostra approvazione durerà poco». Meloni: «Saltate le regole del diritto internazionale»Teheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo continuare così ... leggo.it

Il secondo figlio di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato nominato nuova Guida Suprema dell’Iran. Lo hanno annunciato i media statali iraniani attraverso un comunicato dell’Assemblea degli esperti, l’organo composto da 88 religiosi che era incaricato di - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE I Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana dall'Assemblea degli esperti #ANSA x.com