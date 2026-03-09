Il 9 marzo l’Iran ha lanciato missili e droni contro Israele e alcuni Stati arabi del Golfo, segnando un’azione militare rilevante nella regione. Mojtaba Khamenei è stato annunciato come la nuova guida suprema dell’Iran, sostituendo il precedente leader. Le operazioni militari e la nomina sono avvenute nello stesso giorno, suscitando attenzione internazionale.

Israele ha invece annunciato attacchi contro le “infrastrutture del regime” in Iran nel decimo giorno di un conflitto che sta infiammando il Medio Oriente e scuotendo l’economia mondiale. “Quest’aumento è un prezzo molto piccolo da pagare per la pace e la sicurezza degli Stati Uniti e del mondo”, ha commentato il presidente statunitense Donald Trump sul suo social network Truth Social. Mojtaba Khamenei, 56 anni, è stato designato l’8 marzo guida suprema dell’Iran dall’assemblea degli esperti, un organismo composto da 88 membri del clero sciita. L’assemblea ha affermato di “non aver esitato per un momento nell’adempiere alla sua missione di designare una guida suprema nonostante la brutale aggressione in corso” da parte degli Stati uniti e d’Israele. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema dell’Iran

