Mogliano | 8 quartieri al voto il sindaco cerca nuovi leader

A Mogliano Veneto sono in corso le elezioni per gli otto quartieri della città, con il sindaco che cerca nuovi leader per le associazioni di zona. Dal 23 marzo al 24 aprile sono aperte le candidature per i nuovi direttivi, dando la possibilità ai cittadini di proporre le proprie candidature e partecipare ai processi decisionali locali. La consultazione riguarda tutti i quartieri della città.

Il rinnovo delle associazioni di quartiere a Mogliano Veneto è in corso. Dal 23 marzo al 24 aprile si aprono le candidature per i nuovi direttivi. Otto zone della città vedranno il cambio alla guida: Campocroce, Zerman, Bonisiolo, Marocco, Ovest-Ghetto, Est, Centro Nord e Centro Sud. Le urne saranno pronte domenica 17 maggio. Il sindaco Davide Bortolato ha già incontrato i nove presidenti uscenti per definire la roadmap elettorale. L’obiettivo non è fare politica partitica ma garantire il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale. La macchina della democrazia di prossimità. Si tratta di un meccanismo di partecipazione che funziona come un raccordo vitale tra la strada e gli uffici pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

