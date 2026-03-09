Modi e toni del No confermano che occorre votare Sì al referendum

Il testo si concentra sull'importanza di votare Sì al referendum, sottolineando come le modalità e i toni del No siano esempi chiari di questa esigenza. Viene richiamata un'antica regola di saggezza che indica come le azioni passate possano anticipare quelle future, lasciando intendere che le scelte di oggi influenzeranno le decisioni di domani.

Un'antica regola di saggezza suggerisce che il passato prefigura il futuro, e che i nostri comportamenti di ieri preannunciano ciò che faremo domani. Per carità, le svolte esistono, ma difficilmente modificano gli istinti profondi di una persona: chi ha un'indole intollerante non la abbandonerà, e chi ha attitudine alla falsificazione tenderà a mantenerla. Perché questo pistolotto psicopolitico? Perché i toni e i modi della campagna del No dovrebbero suggerire, in queste due settimane di volata finale, una grande mobilitazione a favore del Sì al referendum sulla giustizia. Sono stati proprio i magistrati, quelli che per definizione dovrebbero cercare la verità, i più scatenati.

