Modena | smantellata banda di 5 3 rapine e un complice interno

Le forze dell’ordine di Modena hanno smantellato una banda composta da cinque persone, responsabile di aver compiuto tre rapine consecutive ai danni di un centro scommesse a Vignola. Durante le indagini è stato individuato anche un membro interno alla rete criminale. L'operazione ha portato all'arresto di alcuni membri e alla scoperta di dettagli riguardanti le azioni criminali.

Una rete criminale operante nella provincia di Modena è stata smantellata dalle Forze dell'Ordine dopo aver commesso tre rapine contro lo stesso centro scommesse a Vignola. L'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di cinque individui, tra cui una dipendente interna che ha fornito informazioni preziose ai rapinatori. L'indagine ha ricostruito un quadro complesso che collega crimini avvenuti nel 2023 e nel 2025 a quello più recente del febbraio 2026. Tre membri della banda erano già detenuti in carcere per l'ultimo colpo, mentre le indagini hanno permesso di identificare altri due complici, uno ora dietro le sbarre e l'altro sottoposto agli arresti domiciliari.