Sabato sera a Modena si è giocata una partita che si è conclusa 0-0, suscitando qualche mugugno tra i tifosi. La squadra ospite, Cesena, ha adottato un atteggiamento molto difensivo nel tentativo di interrompere un periodo negativo, rendendo il match poco spettacolare per il pubblico presente. L’incontro si è svolto senza reti né particolari episodi che abbiano movimentato il risultato.

Uno zero a zero, quello di sabato sera, che inevitabilmente nella gente ha generato qualche mugugno. D’altronde la partita, soprattutto per l’atteggiamento estremamente coperto di un Cesena che voleva in qualche modo arrestare un periodo negativo, non è stata certo godibile. Pochi tiri, poche occasioni, tutte per il Modena con l’ennesimo montante stagionale, e una partita complicata per una squadra, quella canarina, che davanti ad un blocco basso come quello tatticamente proposto dall’ex Michele Mignani non è riuscita a verticalizzare il gioco come avrebbe voluto. In tutto ciò c’è la buona notizia, che non deve essere alla stregua di un premio di consolazione: la truppa di Sottil non ha perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena Quando l’importante è non perdere

Articoli correlati

Leggi anche: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

IWA 2026: Le novita da non perdere!

Tutti gli aggiornamenti su Modena Quando

Temi più discussi: Nove allievi ufficiali piemontesi giurano in Accademia militare a Modena: Siamo nel luogo in cui abbiamo sempre sognato di essere, qui esperienze uniche; L’assemblea di Legacoop . Festa per i 10 anni dalla fusione: Siamo 480mila soci, una forza; Modena, partito il rinnovo di 7 chilometri di rete elettrica; Casalmaggiore fatica, ma vince al tiebreak con Modena.

Modena sull’altalena A quando il salto di qualità?La sconfitta di Padova non era prevista, tanto meno quella di Chiavari. Serve una maggiore maturazione per competere a certi livelli ... msn.com

La mia Modena da 92 anni. L’attesa dei lettori da bar e l’eterna ’vasca’ in centroDai fumetti al Carlino in casa Zagaglia, quelle pagine che mi hanno fatto crescere. La città dal dopoguerra è cambiata, ma non abbiamo perso le vecchie abitudini. msn.com

Modena, quasi 200 persone per un unico obiettivo: Essere Riconosciuti per il proprio Valore! Quante volte ti sei sentito sottovalutato Quante volte hai pensato: "Perché gli altri ottengono più riconoscimento di me, anche quando so di meritarmelo" La verità - facebook.com facebook