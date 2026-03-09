Mobilità docenti e ATA il MIM convoca i sindacati per martedì 10 alle 14 | 30

Il Ministero dell'Istruzione ha convocato i rappresentanti dei sindacati il 10 marzo 2026 alle 14:30 per discutere della mobilità di docenti e personale ATA. La riunione si terrà presso la sede ministeriale e riguarda le procedure di trasferimento e assegnazione per il prossimo anno scolastico. La convocazione è stata comunicata ufficialmente ai sindacati coinvolti.

