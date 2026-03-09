Misterbianco si tinge di giallo e viola con l' iniziativa Parole in Fiore-Festa della donna

A Misterbianco, l'associazione giovanile Misterbiancoche ha organizzato l'iniziativa “Parole in Fiore-Festa della Donna” che ha coinvolto la città, decorando l’arredo urbano con colori giallo e viola. L’evento ha attirato l’attenzione dei cittadini, trasformando le strade in un percorso di sensibilizzazione e partecipazione condivisa. La manifestazione si è svolta in occasione della Giornata internazionale della donna, con la partecipazione di numerosi residenti.

L'iniziativa dell'Associazione Giovanile "Misterbiancoche" ha decorato il centro cittadino con mimose e citazioni d'autore per celebrare la Festa della Donna L'iniziativa "Parole in Fiore-Festa della Donna", promossa dall'associazione giovanile Misterbiancoche, ha trasformato l'arredo urbano in un percorso di sensibilizzazione, riscuotendo grande apprezzamento tra i cittadini. ILe panchine del centro sono state decorate con i simboli della giornata: rami di mimosa e nastri viola, accompagnati da biglietti con pensieri di grandi scrittrici, poetesse e pensatrici. L'obiettivo? Dare voce a chi ha segnato la storia della lotta per l'emancipazione e la dignità femminile.