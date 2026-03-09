Stefano Cassani, allenatore del Carpi, commenta il pareggio con la Torres, affermando che non sono soddisfatti del risultato anche se qualificano il punto come “d’oro”. Cassani sottolinea che, pur non essendo contenti, in questa partita evitare la sconfitta era fondamentale per mantenere la posizione in classifica e non perdere terreno rispetto agli avversari.

CARPI Stefano Cassani si prende il punto con la Torres. "Non ci possiamo definire contenti – le sue parole - perché sapevamo che vincendo davamo uno scossone grosso, ma è una di quelle gare che è importante non perdere per mantenere dietro gli avversari. Per la condizione in cui siamo ora è un punto d’oro, chi ha tirato la carretta in questi mesi è cotto, i nuovi o chi era fuori non è ancora in condizione. Giani e Gaddini hanno fatto 5 allenamenti con la squadra, non si può pretendere che abbiamo la condizione da partita. Ora dobbiamo andare a Livorno per provare a vincere, ma aver ritrovato un po’ di solidità e non aver preso gol su azione ci fa riacquisire la fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Cassani. "Non siamo contenti. Ma è un punto d’oro»

