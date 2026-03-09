Un missile ha colpito due località nel centro di Israele, provocando la morte di una persona e lasciando due feriti gravi. L'attacco è stato attribuito all'Iran, che ha lanciato i razzi contro il territorio israeliano. Nessun'altra informazione sui danni o sulle conseguenze dell'attacco è stata comunicata.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Hockey su giaccio, sparatoria durante la partita: ci sono vittimeL’aria gelida all’interno della struttura portava con sé il solito odore di gomma bruciata e ghiaccio appena raschiato, un profumo familiare che per...

Iran Attaccato: Missili su Israele e USA, Vittime Civili #shorts

Aggiornamenti e notizie su Missili su Israele ci sono vittime

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; ISRAELE – Missili iraniani sul centro del Paese. Le Idf attaccano Teheran e Beirut - Moked.

I numeri di lanci di missili ci dicono come sta andando la guerraIl numero di missili balistici lanciati dall'Iran contro Israele e il Golfo è in calo, ma questo potrebbe significare molte cose ... ilpost.it

Bombe su Teheran, missili e droni verso i Paesi del Golfo. L’Iran: «Non ci arrenderemo mai a Usa e Israele»Ottavo giorno di conflitto in Medioriente. Washington: «Colpiti 3.000 obiettivi». Il regime avverte: «Se un Paese europeo si unisce all’aggressione diventerà un obiettivo legittimo» ... unionesarda.it

A una settimana dalla ripresa del conflitto in seguito ai missili di Hezbollah su Israele e la contro offensiva israeliana, la guerra tra lo Stato ebraico e il partito armato sciita libanese continua a intensificarsi. Finora le vittime sono 394, tra le quali 83 bambini e 1.3 - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | In Bahrein 32 feriti per un drone iraniano. L'Iran saluta la nomina di Mojtaba con un lancio di missili #ANSA x.com