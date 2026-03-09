Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso l’area turca è stato intercettato dalla difesa NATO in volo. L’evento si è verificato senza riferimenti a eventuali danni o conseguenze immediate. La NATO ha confermato l’azione di intercettazione senza indicare ulteriori dettagli sul momento o sulla provenienza del missile.

Un missile balistico partito dall’Iran e diretto verso l’area turca è stato intercettato dalla difesa NATO. Nessuna vittima, ma cresce la tensione in Medio Oriente.. Missile iraniano intercettato nello spazio aereo turco. Un missile balistico partito dall’Iran e diretto verso l’area turca è stato intercettato dai sistemi di difesa della NATO prima che potesse colpire il territorio. L’episodio, confermato dalle autorità turche e riportato da diverse agenzie internazionali, rappresenta uno degli sviluppi più significativi delle ultime ore nella crescente tensione in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa turco, il missile avrebbe attraversato lo spazio aereo di Iraq e Siria prima di avvicinarsi alla Turchia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Missile iraniano verso la Turchia: NATO lo intercetta in volo

Articoli correlati

Leggi anche: Turchia, Nato intercetta e abbatte missile iraniano. Ankara avverte: ‘Ci difenderemo’

Nato intercetta missile in TurchiaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Iran Hit NATO Territory. U.S. Sub Destroyed Warship. Hegseth Says Three Words

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Missile iraniano

Temi più discussi: La guerra si allarga, missile verso la Turchia; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Abbiamo fatto i calcoli tra gittata e distanze, un missile iraniano potrebbe arrivare a colpire l'Italia?; Missile balistico iraniano lanciato verso la Turchia abbattuto dalle difese Nato. Ankara: Ci difenderemo da ogni attacco.

Guerra Iran, la Nato intercetta un nuovo missile sopra la Turchia: cosa è successo e perché si rischia l'escalationUn nuovo missile iraniano è stato abbattuto dalla Nato nello spazio aereo turco. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero della Difesa della Turchia. Un missile ... ilmattino.it

La guerra si allarga, missile verso la TurchiaAl largo dello Sri Lanka un sottomarino americano ha colpito e affondato una fregata iraniana, facendo almeno 87 morti e più di trenta dispersi. Blackout totale in Iraq. Il Senato Usa boccia la risolu ... ansa.it

#Turchia Un missile balistico iraniano è entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dai sistemi di difesa delle forze aeree Nato. Lo ha reso noto Ankara, precisando che i detriti son caduti a Gaziantep senza provocare feriti. L’avvertimento a Tehera - facebook.com facebook

La guerra (Un missile iraniano caduto in Siria) x.com