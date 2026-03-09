Missile iraniano sulla Turchia abbattuto dalle difese Nato L’ira di Ankara | Risponderemo a ogni minaccia

Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato intercettato questa mattina sopra i cieli della Turchia, che fa parte della Nato, e successivamente abbattuto dalle difese dell’Alleanza. La Turchia ha dichiarato che risponderà a ogni minaccia proveniente da questa situazione. La notizia arriva in un momento di tensione tra i paesi coinvolti.

Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto questa mattina dalle difese della Nato sopra i cieli della Turchia, che fa parte dell’Alleanza atlantica. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Ankara. Dopo che il missile è stato distrutto dalle difese Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, frammenti di munizioni sono caduti in dei campi nell’area di Gaziantep, nel sud-est della Turchia. Come mostrato da alcune foto postate dallo stesso ministero. «Sottolineiamo ancora una volta che saranno adottate tutte le misure necessarie con risolutezza e senza esitazione contro qualsiasi minaccia rivolta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese», ha affermato il ministero della Difesa turco. 🔗 Leggi su Open.online

Le difese Nato hanno abbattuto un altro missile iraniano sopra la TurchiaSi tratta del secondo incidente di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Fonti curde: «Pronti all'offensiva di terra in Iran» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l'Europa e la Nato.

