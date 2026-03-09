Missile iraniano abbattuto dalla Nato | frammenti caduti a Gaziantep

Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco grazie alle difese della Nato presenti nel Mediterraneo orientale. I frammenti del missile sono poi caduti nella zona di Gaziantep. L’evento si è verificato nelle ultime ore e ha coinvolto le forze di difesa alleate, che hanno intercettato il missile prima che potesse causare danni.

Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato neutralizzato nello spazio aereo turco grazie alle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale. I frammenti del proiettile sono caduti in campi vuoti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia, senza causare danni o vittime. Il Ministero della Difesa turco ha confermato l’evento e ribadito la determinazione ad adottare misure decisive contro qualsiasi minaccia diretta al territorio nazionale. L’incidente si è verificato oggi, lunedì 9 marzo 2026, e segna un momento critico nelle relazioni internazionali nella regione. La risposta militare è stata immediata ed efficace, dimostrando la capacità di intercettazione dei sistemi difensivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

