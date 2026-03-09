Miracolo in Australia | i koala stanno guarendo il proprio DNA da soli La lezione può salvare le specie in estinzione

In Australia, i koala stanno riuscendo a guarire il proprio DNA autonomamente, rappresentando un episodio senza precedenti. La scoperta riguarda il modo in cui il loro genoma si sta rimodellando senza interventi esterni. Questa situazione sta attirando l'attenzione degli esperti di conservazione, che osservano con interesse i processi di riparazione genetica spontanea in questa specie in via di estinzione.

La scienza della conservazione sta riscrivendo le proprie regole grazie a una scoperta inaspettata riguardante il genoma dei koala australiani. Un recente studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science il 6 marzo 2026, ha rivelato che questi marsupiali possiedono una capacità biologica sorprendente per recuperare la variabilità genetica, anche dopo essere stati sull’orlo dell’estinzione. La ricerca apre nuove prospettive su come valutare la salute delle specie minacciate, spostando l’attenzione dal semplice numero di individui alla dinamica profonda del loro DNA. All’inizio del XX secolo, i koala dello stato di Victoria, in Australia, subirono un declino drastico a causa della caccia intensiva per il commercio delle pellicce. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Miracolo in Australia: i koala stanno guarendo il proprio DNA da soli. La lezione può salvare le specie in estinzione Articoli correlati Al via LIFE Fight4Wildlife: una task force per proteggere le specie simbolo minacciate dall’estinzioneIn Italia parte un progetto coordinato dai Carabinieri e con la partecipazione di Legambiente per la protezione di tre specie simbolo a rischio... Dopo il disastro demografico, il DNA dei koala torna a crescereLa crescita rapida di una popolazione può contribuire a recuperare parte della diversità genetica perduta dopo un periodo di forte declino. Una raccolta di contenuti su Miracolo in Australia i koala stanno... Temi più discussi: Colapinto, che paura! Lawson si pianta al via, lui lo schiva per miracolo; F1 | Antonelli ripaga il miracolo dei meccanici Mercedes con una reazione da prima fila; Nessun miracolo di Newey, l’Aston Martin fa saltare i nervi; Risultati delle qualifiche del GP d'Australia 2026. Australia, salvo per miracolo un paracadutista impigliato sull'aereoL'autorita' sulla sicurezza dei trasporti in Australia ha diffuso il video di un paracadutista rimasto sospeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si era impigliato nella coda dell'aereo, durante un ... notizie.tiscali.it Australia, paracadutista rimane impigliato sull'ala dell'aereo: salvo per miracoloL'autorità sulla sicurezza dei trasporti in Australia ha diffuso il video di un paracadutista rimasto sospeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si era impigliato in un'ala dell'aereo, durante un ... ilmattino.it Il miracolo di #Conte al #napoli - facebook.com facebook VIDEO - La #Roma cade nonostante #Svilar: il miracolo su #Malinosvkyi in #GenoaRoma #ASRoma x.com