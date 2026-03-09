Minaccia di gettarsi dall’8° piano l’Arma invia sul posto il negoziatore | L’abbiamo salvato con l’empatia

Un uomo ha minacciato di gettarsi dall’ottavo piano di un edificio a Reggio Emilia. Sul posto sono arrivati i carabinieri con un negoziatore, che ha parlato con lui per diverse ore. Alla fine, grazie all’intervento e alla comunicazione, l’uomo è stato messo in sicurezza e la situazione è stata risolta senza conseguenze gravi.

Reggio Emilia, 9 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l'intervento dei carabinieri ha permesso di evitare una tragedia. In zona stazione un giovane di 26 anni minacciava di gettarsi dall'8° piano di un palazzo. E' accaduto venerdì notte. Il giovane diceva frasi sconnesse. È stato immediatamente attivato il protocollo per la gestione delle crisi. Un "negoziatore" dei carabinieri, pur trovandosi a distanza, è rimasto in costante contatto telefonico con i colleghi sul posto e con un ufficiale che, seguendo le indicazioni dello specialista, ha conquistato la fiducia del ragazzo e poco alla volta l'ha convinto a desistere. I vigili del fuoco, a terra, avevano intanto allestito un grande materasso.