Un milione di persone ha visto il documentario sull’Unione Nazionale Veterani dello Sport trasmesso su Sky Sport. Il film, dedicato a questa associazione, ha raggiunto questa cifra di spettatori, confermando l’interesse del pubblico per la storia e le attività dei veterani dello sport. La produzione ha ottenuto un’ampia visibilità, diventando uno dei contenuti più seguiti sulla piattaforma.

Un milione di occhi fissi sugli schermi: il documentario dedicato all’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha superato la soglia psicologica del milione di spettatori su Skysport. Il successo mediatico accompagna una vittoria sportiva a Budapest, dove Luca Serena ha confermato la sua posizione nel ranking mondiale. I numeri parlano chiaro: 1.072.260 persone hanno il progetto To do Sport. Sul campo da tennis, i risultati sono ugualmente netti. La sezione di Treviso si conferma un polo di eccellenza che unisce visibilità istituzionale e performance agonistica di alto livello internazionale. Il dato che cambia gli scenari. La cifra di 1.072.260 non è solo un numero statistico, ma rappresenta un punto di svolta per la promozione dello sport veterano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milione di occhi: il documentario UNVS e la vittoria di Serena

