Milano | Whisky Alexander 1,5 milioni e 98 di fatturato

Nel centro di Milano, il 9 marzo 2026, è stato presentato ufficialmente l’Whisky Alexander, una nuova produzione del settore. La società ha annunciato un fatturato di 98 milioni di euro e un ricavo totale di 1,5 milioni di euro. L’evento ha coinvolto Sandro Bottega, che ha partecipato alla scoperta del prodotto. La presentazione si è svolta con la presenza di rappresentanti dell'azienda e del pubblico interessato.

Nel cuore di Milano, sotto il cielo parzialmente nuvoloso del 9 marzo 2026, Sandro Bottega ha svelato ufficialmente l’Whisky Alexander. Questo lancio si è svolto in Piazza Duomo, trasformando lo spazio pubblico in una vetrina per un distillato che rivendica pienamente la sua identità italiana. L’iniziativa non nasce dal nulla ma segna il compimento di un progetto maturato negli anni, sostenuto da un investimento specifico di 1,5 milioni di euro destinato alla creazione di una nuova distilleria dedicata esclusivamente a questo prodotto. La scelta del luogo e della data non è casuale: coincide con un momento di resilienza economica, dove l’azienda registra un fatturato di 98 milioni di euro nel 2025, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: Whisky Alexander, 1,5 milioni e 98 di fatturato Articoli correlati Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominanteL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc. Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni Approfondimenti e contenuti su Whisky Alexander Argomenti discussi: Bottega ha presentato a Milano il nuovo whisky Alexander 100% italiano. Milano, ritorna il whisky festival and fine rumUndici anni e non sentirli: tante sono infatti le edizioni del Milano Whisky Festival che abbiamo vissuto insieme a un pubblico sempre crescente che, nel corso del tempo, si è diversificato per età, ... milanotoday.it Dalla Scozia al Giappone: Spirits & Colori racconta il whisky a MilanoSpirits & Colori si conferma protagonista al Milano Whisky Festival & Rum Show 2025, in programma dal 29 novembre al 1° dicembre presso BASE Milano, presentando una selezione di etichette di altissimo ... horecanews.it