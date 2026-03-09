A Milano, via Cilea si trasforma e diventa un impianto dedicato al padel, mentre il calcio a 11 scompare. La giunta comunale ha approvato ufficialmente il progetto di riqualificazione del centro sportivo situato al numero 61 di via Cilea, gestito dalla società Camfit, che ha come presidente Esteban Cambiasso. La decisione segna un cambiamento nelle attività sportive della zona.

La giunta municipale di Milano ha formalizzato l’interesse pubblico per il progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, gestito dalla società Camfit guidata da Esteban Cambiasso. Questa decisione è stata presa lunedì 9 marzo 2026 durante una seduta del consiglio comunale, nonostante le forti opposizioni provenienti dal Municipio 8 e dalla Direzione Welfare. Il piano prevede la trasformazione radicale dell’impianto esistente: la rimozione dei campi da calcio a 11 e a 7 giocatori per far spazio a sei nuovi campi da padel, oltre a strutture per tennis e calcio a 5. Tale intervento si colloca all’interno del Parco Sud, un’area verde della zona Gallaratese che rischia di subire una significativa cementificazione a favore di attività sportive commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: via Cilea diventa padel, il calcio a 11 sparisce

Articoli correlati

Milano, rinasce il centro sportivo in via Cilea: approvato il restyling. Il progetto tra campi da calcio, padel e tennisMilano, 9 marzo 2026 – Sarà riqualificato il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere periferico di Bonola, a Milano, che è chiuso dal 2019.

Lina Sastri al Teatro Cilea: quando la voce diventa emozione, ricordo e veritàDal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Cilea di Napoli si trasformerà in un luogo sospeso tra memoria, poesia e musica grazie all’arrivo di una delle...

Contenuti e approfondimenti su Milano via Cilea diventa padel il...

Argomenti discussi: Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di Cambiasso.

Milano, rinasce il centro sportivo in via Cilea: approvato il restyling. Il progetto tra campi da calcio, padel e tennisLa struttura, nel quartiere Bonola, è chiusa dal 2019. La giunta ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico sul progetto presentato nel luglio 2025. Niente offerta per il Tennis Washington ... msn.com

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Il progetto è stato presentato da Camfit Ssd (dell'ex calci ... milanotoday.it