Questa mattina a Milano, un tram al confine con Rozzano è uscito dai binari, causando disagi alla circolazione. Il veicolo si è fermato fuori dai binari in una zona trafficata, senza riportare feriti. La polizia e i tecnici sono intervenuti per gestire la situazione e ripristinare il servizio. Nessuna altra informazione su eventuali cause o danni.

Un altro tram a Milano è uscito dai binari stamattina al confine con Rozzano. Si tratta del tram della linea 15 che, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, causando uno spostamento dai binari del mezzo poco dopo aver lasciato la fermata via Curielviale Isonzo nei pressi del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e non ha causato feriti. La linea è stata sospesa e il tram 15 è sostituto da bus tra piazza Abbiategrasso e il capolinea di Rozzano. Si tratta del terzo incidente a un tram da Milano dopo quello di venerdì 27 febbraio che ha causato 2 morti e 48 feriti Ieri un tram senza passeggeri, e diretto in deposito è slittato dai binari intorno alle 22 uscendo nella tratta in curva tra via Galvani e via Filzi nei pressi della stazione Centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, tram ancora fuori dai binari: l’incidente questa mattina

A Milano un altro tram esce dai binari: una ruota del 15 si blocca vicino al capolinea di RozzanoAncora un incidente. Ancora un tram uscito dai binari, anche se questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ toccato questa mattina a un mezzo della linea 15 a Rozzano, all'altezza del ... milano.repubblica.it

Deraglia un tram della linea 15 a Rozzano: è il terzo episodio in pochi giorniAncora un incidente, fortunatamente senza feriti. A sviare dai binari, alle 6.15 nei pressi del centro commerciale Fiordaliso, è stato il carrello centrale del mezzo. Tratta interrotta, attivati gli a ... ilgiorno.it

