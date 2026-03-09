Milano | rubati 60mila euro crolla la solidarietà

A Milano, nel weekend tra venerdì e domenica, sono stati rubati dal magazzino dell’Unitalsi nove bancali di merce alimentare, con un valore stimato di 60.000 euro. L’episodio ha causato un danno considerevole alla distribuzione di aiuti alimentari nella regione, lasciando senza supporto molte persone che dipendevano da questa solidarietà. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Un colpo durissimo alla solidarietà lombarda: nove bancali di merce alimentare, stimati in 60.000 euro, sono stati rubati dal magazzino dell’Unitalsi a Milano nel weekend tra venerdì e domenica. Il furto, scoperto domenica sera presso la struttura adiacente alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, ha messo in ginocchio i preparativi per la Giornata nazionale prevista il 21 e 22 marzo. La scoperta è avvenuta quando dei volontari hanno trovato due grandi fori praticati sui muri in cartongesso e l’assenza totale della merce destinata alla raccolta fondi. La Polizia di Stato ha già effettuato i rilievi con la squadra scientifica, confermando che gli autori del crimine sono rimasti all’interno della struttura per un tempo sufficiente a spostare tutto il bottino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

