Un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano ha causato circa tre chilometri di coda questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre una persona è rimasta ferita. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico rimane congestionato in entrambe le direzioni.

Un sinistro sulla Tangenziale Ovest di Milano ha bloccato il traffico nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. Due automobili si sono scontrate tra le uscite per Cusago e San Siro, generando code di tre chilometri e ferendo una donna di 46 anni. L’incidente si è verificato poco prima delle nove del mattino, nel tratto compreso tra l’uscita 4 e la 33A dell’A50. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e gli agenti della polizia stradale per i rilievi necessari. La paziente trasportata all’ospedale non versa in gravi condizioni, ma il flusso viario ne risente pesantemente. Il blocco totale sulla dorsale logistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: incidente Tangenziale, 3 km di coda e una ferita

