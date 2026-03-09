A Rozzano, nella periferia di Milano, un tram della linea 15 è uscito dai binari questa mattina intorno alle 6. È il terzo incidente di questo tipo che si verifica in meno di due settimane nella zona, senza che siano ancora chiare le cause precise dell'accaduto. La dinamica dell'episodio ha coinvolto un mezzo in servizio nel comune.

MILANO – Ancora un deragliamento a Milano. Si tratta del terzo episodio in meno di due settimane. Intorno alle 6 do oggi, 9 marzo 2026, un tram della linea 15 è uscito dai binari nel comune di Rozzano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità quando, per cause ancora in fase d’accertamento, il carrello centrale della seconda carrozza è deragliato. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, grazie appunto alla bassa velocità del mezzo. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Secondo quanto riferito da uno dei conducenti presenti sul posto, il mezzo funzionava regolarmente e non erano arrivate segnalazioni di anomalie dal sistema di controllo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Milano: deraglia tram a Rozzano, terzo caso in pochi giorni

