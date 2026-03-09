Milano bruciato un busto di Trump durante una manifestazione studentesca

Durante una manifestazione studentesca transfemminista in via Turati, a Milano, un busto in cartapesta raffigurante il presidente degli Stati Uniti è stato incendiato. L’episodio si è verificato a poca distanza dal consolato americano. La protesta ha coinvolto studenti che hanno partecipato allo sciopero, senza che siano stati segnalati altri eventi correlati o conseguenze immediate.

Un busto in cartapesta raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato dato alle fiamme in via Turati, a Milano, a poca distanza dal consolato americano, nel corso dello sciopero studentesco transfemminista. I manifestanti hanno scandito gli slogan "Se domani non torno brucia tutto" e "Donna, vita, libertà". L'azione si è svolta senza incidenti. La via in direzione del consolato era presidiata da blindati della polizia e transenne.