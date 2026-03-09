La New Tech Pallavolo Milani ha battuto la Volo Virtus Lamezia con un punteggio di 3-0 nella ventunesima giornata della Serie C maschile. La squadra si è presentata con una formazione d’emergenza e ha conquistato la vittoria in tre set. L'incontro si è svolto in un ambiente senza pubblico, rispettando le restrizioni vigenti.

La New Tech Pallavolo Milani ha superato la Volo Virtus Lamezia per 3-0 nella ventunesima giornata della Serie C maschile. Il risultato è stato ottenuto con parziali di 25-15, 25-21 e 25-16 in una trasferta che si è svolta a Lamezia Terme. Formazione d’emergenza e gestione tattica. L’assenza del palleggiatore Totera a causa della febbre e della banda Persico ha costretto mister John Serpa a ripensare l’organico titolare. La squadra si è presentata sul campo con una formazione costruita sull’improvvisazione necessaria. Al posto di Totera è sceso Mirabelli nel ruolo di palleggiatore, affiancato dall’opposto Pisani come diagonale. Le bande sono state affidate a Marasco e Manna, mentre al centro hanno giocato Elia e Serranò. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milani a Lamezia: 3-0 e vittoria con formazione d’emergenza

