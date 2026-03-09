Milan | torna lo spirito del ’99

Il Milan ha ottenuto una vittoria nel Derby della Madonnina che ha riaperto il discorso sul campionato. La partita ha visto i rossoneri affrontare l’avversario con determinazione, portando a casa i tre punti fondamentali per la classifica. La vittoria ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi e ha rilanciato le ambizioni della squadra. La sfida si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in campionato.

Dopo la vittoria nel Derby della Madonnina che ha riaperto il discorso titolo, La Gazzetta dello Sport rievoca uno dei capitoli più epici dello spirito rossonero: la clamorosa rimonta Scudetto del 1998-1999, quando il Milan di Alberto Zaccheroni compì l'impossibile, rimontando sette punti alla Lazio di Sven-Göran Eriksson nelle ultime