Milan Ricci | ma quale rigore? De Winter annulla Esposito Comotto cresce Rivelazioni di mercato

Durante il derby, De Winter ha mostrato progressi mentre Comotto si è affermato in crescita. Sono arrivate nuove informazioni riguardo a André e Goretzka, mentre le polemiche sui rigori sono state considerate inutili. Ricci ha commentato la decisione di annullare Esposito, sottolineando che il rigore non c'era. La sessione di mercato ha portato diverse novità sui giocatori coinvolti.

Milan, i rossoneri hanno vinto di nuovo il derby contro l'Inter. Tre punti grazie al bellissimo gol di Pervis Estupinan. Ecco le top news del 9 marzo 2026 da Pianeta Milan: De Winter domina Esposisto e il derby. Comotto e Musah in netta crescita tra i rossoneri in prestito. Novità importanti sia su André sia su Goretzka. Polemiche arbitrali per la mano di Ricci: ecco la verità. PROSSIMA SCHEDA>>> Tanti i giocatori in prestito per quanto riguarda il Milan: dopo i riscatti di Jimenez e Pobega sono undici i calciatori di proprietà dei rossoneri che stanno giocando lontano da Milanello. Tra giocatori della prima squadra e giovani talenti è interessante andare a vedere cosa stanno facendo e come stanno giocando.