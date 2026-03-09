Milan-Inter sul braccio di Ricci tutti d’accordo | Era rigore!

Durante la partita tra Milan e Inter, tutti sono concordi nel ritenere che il fallo su Ricci fosse da rigore. La decisione non viene messa in discussione, anche considerando le assenze di Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Markus Thuram, che hanno influenzato la squadra. La giocata ha suscitato un ampio consenso tra tifosi e commentatori.

Non un alibi, ma un dato di fatto. Un po’ come le assenze di Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez (soprattutto) e Markus Thuram. Oltre a quel Denzel Dumfries a mezzo servizio. L’episodio “finale” di Milan-Inter, con il centrocampista rossonero Samuele Ricci che va a colpire in piena area di rigore il Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan-Inter, sul braccio di Ricci tutti d’accordo: “Era rigore!” Articoli correlati Cagliari, parla Pisacane post Milan: “Braccio di Ricci? Devo essere onesto, non era rigore”Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Inter, Dimarco dopo la sconfitta col Milan: «Rigore? Rivedendo il video, il braccio di Ricci è largo…Sul mio gol sbagliato vi svelo cos’è successo»Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la... INTER MILAN,Il dettaglio nascosto che cambia tutto:La verita sul rigore che nessuno spiega. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Inter sul braccio di Ricci tutti... Temi più discussi: Milan Inter, Dimarco: 'Rigore? Braccio di Ricci è largo, si poteva fare un check al Var'. Video; Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perché; Perché l'arbitro Doveri non ha dato rigore all'Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col Milan; Milan-Inter, rigore non dato ai nerazzurri? Chivu chiede spiegazioni a Saelemaekers, cosa è successo. Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perchéQuinto derby in carriera per Daniele Doveri, anni 48 all’anagrafe, gestione disciplinare che se fosse un primo anno, lo capiremmo, ma qui si tratta proprio di non vedere. Il fischio di confusione sull ... msn.com Milan-Inter, la moviola di Calvarese: Mano di Ricci? Tre motivi per cui non è rigoreIl Milan si è aggiudicato il secondo derby stagionale, portandosi a -7 dall'Inter a 10 giornate dalla fine del campionato. A San Siro la partita. tuttomercatoweb.com Pervis #Estupinan, li hai fatti ammattire tutti! E al termine del #derby #MilanInter ha detto un paio di cose importanti Il retroscena ve lo sveliamo nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook “ ` ’ ” @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter x.com