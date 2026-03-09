Milan-Inter le pagelle | Modric mostruoso 7,5 Luis Henrique rovina tutto da 5

Nella partita tra Milan e Inter, Modric si distingue con un 7,5 come miglior protagonista, mentre Luis Henrique riceve un 5 a causa delle sue prestazioni negative. Estupinan risulta decisivo come sorpresa, con Pavlovic e De Winter che si comportano bene tra i rossoneri. Tra i nerazzurri, solo pochi giocatori si salvano, con Dimarco che sembra in difficoltà e Barella che appare disordinato.

Il migliore insieme all'ex Real Madrid è Estupinan, decisivo a sorpresa. Bene anche Pavlovic e De Winter tra i rossoneri, mentre nella squadra di Chivu si salvano in pochi: Dimarco sembra vuoto, Barella disordinato. E Sommer. PAGELLE e TABELLINO Milan-Inter 1-0: Modric giganteggia, Luis Henrique inadeguatoIl Milan si aggiudica il derby con l'Inter per la terza volta consecutiva e tiene vivo il campionato. Pagelle Milan Inter: la notte di Estupinan, Rabiot-Modric totali. Pesano gli errori di Luis Henrique e Mkhitaryan. Milan-Inter 1-0, le pagelle nerazzurre: Luis Henrique (5) da banda del buco, Esposito (5) non pervenuto, Chivu (5,5) a 2 ko su 2 nei derby di Milano. L'Inter di Cristian Chivu, senza la Thu-La e Chalanoglu, cade ancora una volta (la 5^ nelle ultime 7 stracittadine) contro il Milan, pagando l'inesperienza della squadra. Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi. Milan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol. Il Milan batte l'Inter 1-0 nella 28esima giornata, decide un gol di Estupinan al 35'.