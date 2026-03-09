Milan-Inter le pagelle del derby | sorpresa Estupinan i nerazzurri non pungono

Nel derby tra Milan e Inter, si sono evidenziate alcune prestazioni interessanti. Il portiere del Milan ha mostrato sicurezza in porta, rischiando anche uscite azzardate, mentre il difensore Estupinan si è distinto come sorpresa tra i rossoneri. I nerazzurri, invece, non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo, lasciando spazio a poche occasioni pericolose nel corso della partita.

MILAN (3-5-2). Mike Maignan 6,5 - Il capitano rossonero è talmente sicuro dei propri mezzi da rischiare anche uscite azzardate. Partita al limite della perfezione anche se, oggettivamente, non è stato chiamato a parate complicatissime. Fikayo Tomori 6 - L'inglese non è esente da errori, come la buca che mette Mkhitaryan a tu per tu con Maignan ma svolge bene il compitino, pur senza grandi acuti. Un paio di erroracci evitabili nel recupero ma, tutto sommato, prestazione decente. Koni De Winter 6,5 - L'ex Genoa ha finalmente metabolizzato i dettami del calcio allegriano ed è sempre più in fiducia. Alcune delle sue chiusure sono davvero provvidenziali, a conferma di una crescita costante e più che apprezzabile.