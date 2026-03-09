Milan-Inter il giallo del gol di Carlos Augusto | perché Doveri ha fermato tutto un attimo prima

Durante la partita tra Milan e Inter, l'arbitro Doveri ha fermato il gioco un istante prima del gol di Carlos Augusto. La decisione ha sollevato molte proteste tra i nerazzurri, ma secondo quanto spiegato dall’arbitro, non si può parlare di rete annullata perché senza il suo fischio il gioco non poteva riprendere dal corner. L’episodio ha causato tensioni tra le squadre e i giocatori.

Perché "tecnicamente" non si può parlare di rete annullata ai nerazzurri. Senza il suo fischio il gioco non poteva essere considerato ripreso da corner: è la spiegazione che l'arbitro ha dato ai calciatori nerazzurri che protestavano per la rete non convalidata. Da regolamento era giusto?