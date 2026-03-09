Milan-Inter Chivu nel postpartita | Dovevamo fare meglio

Dopo il derby di ritorno, l’Inter interrompe una serie di quindici partite senza sconfitte in campionato, perdendo 1-0 contro il Milan. Nel postpartita, Chivu ha commentato la prestazione della squadra, affermando che avrebbero potuto fare meglio. La partita si è conclusa con il Milan che ha ottenuto la vittoria e ha mantenuto la propria supremazia nel confronto diretto.

Chivu. L’Inter interrompe la propria lunga serie positiva in campionato – che durava da quindici partite – e lo fa ancora contro i rossoneri, capaci di imporsi 1-0 anche nel derby di ritorno. Una vittoria che consente alla squadra di Allegri di rosicchiare tre punti in classifica, riducendo il distacco e rimettendo un minimo di pressione sui nerazzurri, che mancano così l’occasione di avvicinare in maniera decisiva lo scudetto. Al termine della gara, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, partendo da un primo tempo che non lo ha convinto: “Abbiamo giocato una prima frazione sottotono e abbiamo subito il loro gol. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu a Mediaset: «Non una partita bella e non da Inter, dovevamo fare di necessità virtù. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, contro il Milan…»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo...

Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

INTER COMO CHIVU POSTPARTITA! #news #adani #perte #calcio #chivu #inter

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter Chivu nel postpartita....

Temi più discussi: Chivu: Thuram ha la febbre e non si è allenato... Calha ok, noi avanti con le nostre convinzioni; Derby Milan-Inter, Chivu: Serve continuità, confermare la nostra identità; Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante. Su Bastoni e Allegri...; Milan-Inter: la prova del sette tra Allegri e Chivu nel derby numero 246.

Milan-Inter diretta Serie A: Allegri vince il derby contro Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Milan-Inter, Chivu: Siamo a +7, vincendo non cambiava nulla. Il rigore? No commentA San Siro il derby è ancora del Milan. Finisce 1-0 come all'andata, quando a decidere fu Pulisic. E dopo 15 gare utili di fila e otto successi consecutivi in campionato, l'Inter torna a perdere in ... sport.sky.it

SERIE A I Il Milan batte l'Inter 1-0 nella 28esima giornata, decide un gol di Estupinan al 35' CRONACA e FOTO https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/08/serie-a-in-campo-milan-inter-0-0-diretta-_1111124f-fa8f-41d1-af1d-712fe532bbae.html - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Milan-Inter 1-0 x.com